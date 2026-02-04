В феврале пройдёт Всероссийская перепись воробьёв

По её словам, перепись проводится дважды в год: зимой и летом. Февральский учёт удобен, потому что птицы собираются на кустах и ещё не начинают гнездиться. В этом сезоне исследуют домового и полевого воробья. В связи с тем, что по миру популяция этого вида заметно сократилась, необходимо прояснить динамику по России — для оценки нужны данные наблюдений за десять-пятнадцать лет.