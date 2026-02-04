Ричмонд
Бывший посол Великобритании в США может лишиться пенсии: как повлияли связи с Эпштейном

Telegraph: Мандельсона рискует остаться без пенсии ЕС из-за связей с Эпштейной.

Источник: Комсомольская правда

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон, чье имя упоминается в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна, может лишиться своей пенсии от ЕС. Об этом сообщает Telegraph.

«Мандельсона могут лишить пенсии, выплачиваемой ЕС, из-за его связей с Джеффри Эпштейном», — говорится в материале.

Издание уточняет, что в период с 2004 по 2008 год Мандельсон занимал пост еврокомиссара по торговле. Это дало ему право на пенсию в размере 31 тысячи фунтов стерлингов (около 42,4 тысяч долларов) в год после достижения 65 лет.

Согласно внутренним правилам ЕС, право на пенсию для 72-летнего Мандельсона зависит от того, соблюдает ли он «обязанность вести себя добросовестно и осмотрительно» в отношении своих привилегий и назначений после завершения службы.

Ранее KP.RU писал, что полиция Великобритании возбудила уголовное дело против Питера Мандельсона. Его подозревают в передаче конфиденциальной информации от британских властей Эпштейну.

