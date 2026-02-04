Названа дата начала рассмотрения заочного дела Тимошенко о фейках о ВС РФ

Басманный суд в Москве начнет рассматривать по существу заочное дело о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
«Судебное заседание назначено на 9 февраля», — сказано в материалах.
Отмечается, что 3 февраля уже прошло предварительное слушание по делу.
Напомним, 27 января лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко заочно арестовали судом в России по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, политик объявлена в международный розыск.
В российской надзорном ведомстве отметили, что Тимошенко из мотивов политической, идеологической ненависти публиковала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.