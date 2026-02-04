Фигуристка Екатерина Ципухина встретилась с нижегородской молодежью

Екатерина Ципухина — первая нижегородская фигуристка, попавшая в шестерку лучших на первенство России среди юниоров. Екатерина рассказал молодым нижегородцам о популярности фигурного катания и обратной стороне спорта.
Ребята задавали различные вопросы: как удается совмещать спорт и учебу? были ли травмы? Спрашивали о личных ритуалах. Спортсменка рассказала, что из-за учебы и фигурного катания у нее есть всего один выходной в неделю. «На удачу» она надевает счастливую футболку, но в спорте, по ее мнению, важно верить именно в себя.
После общения Екатерина провела для ребят мастер-класс. Все желающие также смогли получить автограф.