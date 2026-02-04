Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Екатерина Ципухина встретилась с нижегородской молодежью

Фигуристка юниорской сборной России и сборной Нижегородской области Екатерина Ципухина встретилась с нижегородскими студентами в Доме народного единства 3 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Правительство Нижегородской области

Екатерина Ципухина — первая нижегородская фигуристка, попавшая в шестерку лучших на первенство России среди юниоров. Екатерина рассказал молодым нижегородцам о популярности фигурного катания и обратной стороне спорта.

Ребята задавали различные вопросы: как удается совмещать спорт и учебу? были ли травмы? Спрашивали о личных ритуалах. Спортсменка рассказала, что из-за учебы и фигурного катания у нее есть всего один выходной в неделю. «На удачу» она надевает счастливую футболку, но в спорте, по ее мнению, важно верить именно в себя.

После общения Екатерина провела для ребят мастер-класс. Все желающие также смогли получить автограф.