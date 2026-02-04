Мама была права, когда говорила: «Если мужчина делает эти 5 вещей — беги, даже если он миллионер»

Постепенно просьбы превращаются в требования, а требования — в скандалы, если вы забыли отписаться. Особенно тревожно, когда мужчина начинает ограничивать ваше общение с друзьями и родными. Сначала высказывает недовольство: «Опять к этой своей подруге?», потом переходит к прямым запретам: «Я не хочу, чтобы ты с ней виделась». Он может придумывать причины, почему ваше окружение плохо на вас влияет, но на самом деле просто изолирует вас от поддержки. Остаётесь один на один с манипулятором — именно этого он и добивался.