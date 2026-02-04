США усиливают давление на Ирак: стране грозят жесткие санкции, если аль-Малики станет премьером

Американские власти вновь усиливают давление на руководство Ирака. На этот раз Вашингтон пригрозил Багдаду ограничением доступа к нефтяным экспортным доходам. Это произойдет, если Нури аль-Малики вновь станет премьером Ирака. Об этом пишет агентство Bloomberg.