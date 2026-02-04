США усиливают давление на Ирак: стране грозят жесткие санкции, если аль-Малики станет премьером

Американские власти вновь усиливают давление на руководство Ирака. На этот раз Вашингтон пригрозил Багдаду ограничением доступа к нефтяным экспортным доходам. Это произойдет, если Нури аль-Малики вновь станет премьером Ирака. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Автор заявляет, что иракские чиновники уже получили соответствующее предостережение. Оно прозвучало на встрече главы Центрального банка страны Али аль Аляка с американскими официальными лицами.
По данным агентства, Нури аль-Малики по-прежнему является кандидатом на пост премьера Ирака. Власти в настоящий момент не намерены ничего менять.
Ранее авиабаза «Айн-аль-Асад» полностью перешла под контроль иракской армии. Это случилось после вывода американских и других сил. В США осудили это действие.