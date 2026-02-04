Девятиклассники Хабаровска 11 февраля смогут получить допуск к ОГЭ

6743 девятиклассника Хабаровска зарегистрированы на обязательное итоговое собеседование по русскому языку, которое состоится 11 февраля 2026 года. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», эта процедура необходима для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ).
Экзамен проводится непосредственно в школах учеников и продолжается около 15 минут (до 45 минут для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Собеседование состоит из нескольких испытаний.
Школьникам предстоит чтение вслух научно-популярного текста объемом 150−200 слов с двумя минутами на подготовку, затем его пересказ с обязательным включением предложенной цитаты.
Также школьникам предложат выбрать одну из трех тем для монологического выступления продолжительностью минимум 10 предложений и ответить на вопросы экзаменатора.
Максимально возможное количество баллов для школьников — 20, при этом проходной балл для допуска — всего 10 баллов.
Полученный результат станет известен спустя пять рабочих дней после завершения экзамена.
Те, кто не сможет принять участие в основном дне проведения по объективным причинам, смогут воспользоваться дополнительными сроками — 11 марта и 20 апреля, однако потребуется документальное подтверждение причины пропуска.