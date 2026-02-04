Ричмонд
Девятиклассники Хабаровска 11 февраля смогут получить допуск к ОГЭ

На собеседование по русскому языку отведено 15 минут.

Источник: Хабаровский край сегодня

6743 девятиклассника Хабаровска зарегистрированы на обязательное итоговое собеседование по русскому языку, которое состоится 11 февраля 2026 года. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», эта процедура необходима для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ).

Экзамен проводится непосредственно в школах учеников и продолжается около 15 минут (до 45 минут для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Собеседование состоит из нескольких испытаний.

Школьникам предстоит чтение вслух научно-популярного текста объемом 150−200 слов с двумя минутами на подготовку, затем его пересказ с обязательным включением предложенной цитаты.

Также школьникам предложат выбрать одну из трех тем для монологического выступления продолжительностью минимум 10 предложений и ответить на вопросы экзаменатора.

Максимально возможное количество баллов для школьников — 20, при этом проходной балл для допуска — всего 10 баллов.

Полученный результат станет известен спустя пять рабочих дней после завершения экзамена.

Те, кто не сможет принять участие в основном дне проведения по объективным причинам, смогут воспользоваться дополнительными сроками — 11 марта и 20 апреля, однако потребуется документальное подтверждение причины пропуска.