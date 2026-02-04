Девятиклассники Хабаровска 11 февраля смогут получить допуск к ОГЭ

6743 девятиклассника Хабаровска зарегистрированы на обязательное итоговое собеседование по русскому языку, которое состоится 11 февраля 2026 года. Как напоминает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», эта процедура необходима для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ).