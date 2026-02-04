Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил новое молодежное пространство «Точка»

Он оценил подготовленные помещения, уровень оснащения и пообщался со студентами и школьниками.
Руслан Болотов осмотрел лекторий, коворкинг для индивидуальных занятий, проектную мастерскую, центральный хаб с амфитеатром, переговорную и лаунж-зону. Ему также представили концепцию благоустройства летней террасы, где работы планируют провести уже в этом году.
«Сегодня открылось новое многофункциональное пространство проекта “Точка”. Его инициатор — наша молодежь. Сейчас принято решение запустить целую сеть таких центров притяжения в Иркутске. Все они будут тематическими. В “Точке на Декабрьских Событий” акцент сделан на предпринимательство и карьеру, также здесь находится проектный офис. За два года его специалисты помогли нашим ребятам получить гранты Росмолодежи на общую сумму свыше 16 млн рублей. Эти средства дают возможность воплотить в жизнь идеи, которые нужны городу и, прежде всего, молодежи», — отметил Руслан Болотов.
Состоялся открытый диалог с представителями волонтерских отрядов, студенческих советов, школьного парламента и общественных движений. Мэр ответил на вопросы о развитии городской среды, приоритетах в распределении ресурсов, поделился своим опытом. Молодежь выступила с предложением о создании мест для отдыха, творчества и развития, в том числе на открытом воздухе.
«В “Точке” удобно делать групповые задания по учебе. Здесь достаточно места для этого, и есть компьютерный класс. Можно сосредоточиться и поймать правильный настрой, в отличие от дома, где часто отвлекаешься. Поэтому новая площадка — это по-настоящему важное место, которого нам не хватало», - отметила студентка Восточно-Сибирского филиала РГУП имени Лебедева Софья Пустовалова.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в Иркутске будет создано еще два подобных пространства. Это «Точка на Марата» (ул. Марата, 31), где расположены лекторий, арт-лаб, амфитеатр, зоны свободной работы, переговорные, а также студия для фото- и видеосъемки, и «Точка в 15-м Советском» (15-й Советский переулок, 2), которую откроют осенью этого года.
Посещение бесплатно и предназначено для молодежи от 14 до 35 лет.