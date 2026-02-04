Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил новое молодежное пространство «Точка»

«Сегодня открылось новое многофункциональное пространство проекта “Точка”. Его инициатор — наша молодежь. Сейчас принято решение запустить целую сеть таких центров притяжения в Иркутске. Все они будут тематическими. В “Точке на Декабрьских Событий” акцент сделан на предпринимательство и карьеру, также здесь находится проектный офис. За два года его специалисты помогли нашим ребятам получить гранты Росмолодежи на общую сумму свыше 16 млн рублей. Эти средства дают возможность воплотить в жизнь идеи, которые нужны городу и, прежде всего, молодежи», — отметил Руслан Болотов.