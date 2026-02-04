В России создали новый способ определения в крови витамина К

«Предложенный метод анализа сочетает в себе комбинацию нескольких методов — твердофазную экстракцию, высокоэффективную жидкостную хроматографию и тандемную масс-спектрометрию. Это позволяет проводить определение витаминов даже в минимальных объемах образца. Методика невероятно чувствительна: можно “уловить” всего 0,05 мкг витамина К в литре сыворотки крови. При этом метод стабилен и дает воспроизводимые результаты, что критически важно для научных и клинических исследований», — сообщили ТАСС в вузе, добавив, что технология открывает новые возможности для изучения влияния уровня витамина К на здоровье.