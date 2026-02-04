Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей столицы предупредили о возвращении снегопадов

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что в предстоящие выходные в столице ожидаются продолжительные снегопады.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что в предстоящие выходные в столице ожидаются продолжительные снегопады.

По её словам, в субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, снег будет идти в течение всего дня, что приведёт к увеличению снежного покрова на 3−5 сантиметров.

Температурный фон также изменится: ночью столбики термометров покажут минус 12−17 градусов, а днём — минус 10−15 градусов.

Ранее сообщалось, что жителей большинства федеральных округов России предупредили об аномально холодной погоде.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.