В Омске около 70% рентген-кабинетов не соответствуют санитарным правилам

Около 70% рентген-кабинетов в омских больницах и поликлиниках не соответствуют санитарным правилам. Об этом сообщили в ФБУ «Омский ЦСМ».
Как пояснили в ведомстве, это произошло после того, как с 1 сентября 2025 года был введен новый СанПИН. До этого правила не обновлялись с 2003 года, и, соответственно, все рентген-кабинеты были оборудованы по ним.
Новые же правила требования значительно ужесточили. Например, как рассказала начальник отдела поверки и калибровки средств измерений радиотехнических величин и ионизирующих излучений Омского ЦСМ Елена Швырова, рентгеновские аппараты и компьютерные томографы отныне должны быть оснащены дозиметрами для определения индивидуальных доз облучения пациентов.
Кроме того, введены новые требования к проектированию рентгеновских кабинетов, вводу в эксплуатацию после строительства, реконструкции и замены оборудования, площадям и вентиляции помещений.
При использовании рентгеновского оборудования обязательным стал ежегодный радиационный контроль эксплуатационных параметров, а сотрудникам рентген-кабинетов отныне нужно иметь индивидуальные дозиметры.
Как отметили в Омском ЦСМ, новые правила кардинально отразятся на деятельности медучреждений — рентген-кабинеты необходимо приводить в соответствие.