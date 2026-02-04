Ричмонд
В Омске около 70% рентген-кабинетов не соответствуют санитарным правилам

Соответствующее заявление сделали специалисты ФБУ «Омский ЦСМ».

Источник: Комсомольская правда

Около 70% рентген-кабинетов в омских больницах и поликлиниках не соответствуют санитарным правилам. Об этом сообщили в ФБУ «Омский ЦСМ».

Как пояснили в ведомстве, это произошло после того, как с 1 сентября 2025 года был введен новый СанПИН. До этого правила не обновлялись с 2003 года, и, соответственно, все рентген-кабинеты были оборудованы по ним.

Новые же правила требования значительно ужесточили. Например, как рассказала начальник отдела поверки и калибровки средств измерений радиотехнических величин и ионизирующих излучений Омского ЦСМ Елена Швырова, рентгеновские аппараты и компьютерные томографы отныне должны быть оснащены дозиметрами для определения индивидуальных доз облучения пациентов.

Кроме того, введены новые требования к проектированию рентгеновских кабинетов, вводу в эксплуатацию после строительства, реконструкции и замены оборудования, площадям и вентиляции помещений.

При использовании рентгеновского оборудования обязательным стал ежегодный радиационный контроль эксплуатационных параметров, а сотрудникам рентген-кабинетов отныне нужно иметь индивидуальные дозиметры.

Как отметили в Омском ЦСМ, новые правила кардинально отразятся на деятельности медучреждений — рентген-кабинеты необходимо приводить в соответствие.