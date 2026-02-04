У Ларисы Долиной есть квартира в латвийской Юрмале: сколько стоит недвижимость

Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском курортном городе Юрмала в 2010 году с использованием ипотечного кредита. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на документы.
Долина владеет жилплощадью площадью 123,9 квадратного метра, расположенной всего в нескольких метрах от Рижского залива. Агентство уточняет, что в настоящее время стоимость этой недвижимости превышает 27,4 миллиона рублей.
Документы указывают, что в 2024 году активы Долины в Латвии были заморожены. Это произошло после того, как певица попала в санкционный список Евросоюза.
Ранее KP.RU писал, что 19 января завершился долгий процесс передачи бывшей квартиры Долиной. В этот день под контролем судебных приставов были вынесены последние личные вещи из московского жилья.
Позже Лариса Долина рассказала, что сейчас снимает квартиру. По ее словам, аренда будет долгосрочной. Певица добавила, что на данный момент ей не хватает средств для покупки нового жилья.