Золотой Трамп размером с дом и королева-резервист: новости зарубежных СМИ

Скульптор Алан Коттрилл по просьбе американских криптоинвестров создал гигантскую статую президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, высота монумента, отлитого из бронзы и покрытого толстым слоем сусального золота, составляет около 15 футов, пишет The New York Times.
Статуя, получившая название «Дон Колосс» (Don Colossus), высотой примерно с двухэтажное здание, её планируют установить на пьедестале из бетона и меди в гольф-клубе Трампа в штате Флорида.
В материале рассказывается, что план создания Don Colossus появился после покушения на Трампа летом 2024 года. Те, кто видел монумента, назвали его «фантастическим».
RTL: королева Нидерландов Максима поступит на службу в ВС.
Королева Нидерландов Максима решила поступить на службу в Вооружённые силы страны в качестве резервиста, узнал телеканал RTL.
Супруга монарха Виллема-Александера будет проходить службу «в неполном формате», однако резервисты могут привлекаться к выполнению задач вместе с кадровыми военнослужащими.
В Минобороны Нидерландов заявили, что решение королевы Максимы имеет прежде всего «символическое значение». В ведомстве напомнили, что наследная принцесса Амалия начала проходить военную подготовку и получила звание капрала. После этого в стране увеличилось число желающих поступить на службу.
NBC: экс-мужа Джилл Байден задержали по подозрению в убийстве нынешней жены.
Правоохранители задержали 77-летнего Уильяма Стивенсона, который был женат экс-первой леди Соединённых Штатов Джилл Байден. Его обвиняют в убийстве своей нынешней супруги, сообщает NBC News.
Преступление было совершено в декабре, по словам полицейских, прибывших на место, погибшая находилась без сознания в гостиной, где и скончалась, несмотря на оказание первой помощи. Джилл и Уильям прожили в браке пять лет и развелись в мае 1975 года после её встречи с Джо Байденом.
The Sun: брата короля Британии Эндрю выгнали из особняка в Виндзоре.
Брат короля Британии Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне новых подробностей о связях с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», узнала газета The Sun.
«Бывший герцог Йоркский был выгнан раньше запланированного срока после того, как его брат, король Карл, стал все больше обеспокоен шокирующими разоблачениями», — говорится в публикации и отмечается, что «Эндрю в темноте доставили в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке, чтобы избежать огласки».
Sohu: житель КНР прошёл пешком 1400 км за 33 дня и похудел на 25 кг.
Житель Китайской народной Республики во время отпуска прошёл пешком 1400 километров за 33 дня и, по его словам, сбросил вес на 25 килограм, питаясь всего один раз в день, пишет портал Sohu.
Мужчина вышел из Шанхая 1 января и отправился в свой родной город Эньши (провинция Хубэй) по случаю Весеннего фестиваля (Китайский Новый год). При этом он собирался преодолеть это расстояние за 40 дней. В дороге мужчина износил две пары обуви.