Золотой Трамп размером с дом и королева-резервист: новости зарубежных СМИ

Преступление было совершено в декабре, по словам полицейских, прибывших на место, погибшая находилась без сознания в гостиной, где и скончалась, несмотря на оказание первой помощи. Джилл и Уильям прожили в браке пять лет и развелись в мае 1975 года после её встречи с Джо Байденом.