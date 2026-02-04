Иркутская школа № 12 стала лучшей в регионе по патриотическому воспитанию

Кроме того, был учрежден специальный приз, который, по решению конкурсной комиссии, присудили иркутской школе № 2 имени Вишнякова за проект «Тайна серой тетради». Работа также была отмечена как одна из лучших благодаря оригинальному формату и глубине проработки темы.