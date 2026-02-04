Иркутская школа № 12 стала лучшей в регионе по патриотическому воспитанию

В 2025 году на участие в нем поступила 51 заявка из образовательных учреждений со всей Иркутской области.
Победителем в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» признана школа № 12 Иркутска с проектом «Подвиг Героев Отечества не забудем никогда!». Экспертная комиссия высоко оценила системный подход учреждения к сохранению исторической памяти и вовлеченность учеников в исследовательскую и просветительскую деятельность, сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, был учрежден специальный приз, который, по решению конкурсной комиссии, присудили иркутской школе № 2 имени Вишнякова за проект «Тайна серой тетради». Работа также была отмечена как одна из лучших благодаря оригинальному формату и глубине проработки темы.