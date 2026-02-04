Сенатор Никонорова сообщила о массовых протестах на Украине

На Украине периодически происходят массовые протесты. Граждане страны выходят на митинги из-за больших проблем в экономической и социальной сферах. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
— Высокое напряжение во всех указанных сферах, в том числе и критическое состояние коммунальной сферы, периодически выливаются в массовые протесты, — сказала Никонорова, ее слова цитирует РИА Новости.
До этого около 350 человек устроили акцию протеста в Черкассах, потребовав объективного расследования событий 27 января, когда в ходе перестрелки погибли четверо полицейских и бывший солдат ВСУ.
29 января глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки на фоне энергетического кризиса на Украине.
21 января в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, жители перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. Аналогичные акции протеста также состоялись под Киевом, в Одессе и в Хмельницком.