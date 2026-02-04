В Свердловском округе Иркутска усилили работы по очистке крыш МКД от снега

Только за 29 января в порядок привели 10 крыш в микрорайоне Юбилейный, 37, 44, 62, 80, 82, 85, 89, 91, 107 и 109. Основной объем работ запланирован на февраль. В первую очередь сбивают снежные навесы на скатных крышах: на двухэтажных домах работают с земли при помощи специальных приспособлений, на пятиэтажных — привлекают автовышки. Также приводят в порядок козырьки подъездов — 81 за неделю.
Как правило, очистку крыш синхронизируют с комплексной уборкой двора, предусматривают вывоз снега. 28 января ее выполнили на 11 придомовых пространствах на улицах Лермонтова, 261, 263, 265, 267, на Маршала Конева, 20 и 56, на бульваре Рябикова, 15а и 15б, 50, 51, 55.
Сотрудники комитетов по управлению городскими округами контролируют выполнение работ. Они акцентируют внимание обслуживающих организаций на необходимости предупреждать граждан о проведении уборки. Важно не оставлять припаркованный автотранспорт, что позволит качественно очистить дворы. Помимо этого, для обеспечения безопасности места сброса снега должны быть огорожены, а на территории предусмотрено дежурство сотрудника коммунальной службы, который регулирует потоки жителей.
«Традиционно февраль — месяц, когда особое внимание уделяется контролю состояния крыш и вывозу снега. Сейчас работы идут на скатных кровлях. Следующим этапом, ближе к весне, станет содержание плоских. Обслуживающие компании должны будут следить, чтобы водостоки не перемерзали. Большая просьба к жителям: убирать автотранспорт и быть внимательными при передвижении по двору во время комплексной уборки», — прокомментировали в комитете по управлению Свердловским округом.
Работы продолжают выполнять в соответствии с графиком. При этом ведется ежедневная уборка придомовых пространств, очистка от снега и наледи пешеходных дорожек, подходов к подъездам и ступеней крылец, лестниц, а также обработка противогололедными материалами, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.