В Свердловском округе Иркутска усилили работы по очистке крыш МКД от снега

«Традиционно февраль — месяц, когда особое внимание уделяется контролю состояния крыш и вывозу снега. Сейчас работы идут на скатных кровлях. Следующим этапом, ближе к весне, станет содержание плоских. Обслуживающие компании должны будут следить, чтобы водостоки не перемерзали. Большая просьба к жителям: убирать автотранспорт и быть внимательными при передвижении по двору во время комплексной уборки», — прокомментировали в комитете по управлению Свердловским округом.