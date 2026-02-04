Ричмонд
Пункты пропуска с Китаем в Приморье закроются на Китайский Новый год

С 16 по 23 февраля многие КПП будут недоступны.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 4 февраля. В связи с празднованием Нового года в Китае и Монголии в феврале режим работы приграничных пунктов пропуска Приморья будет изменён, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) федеральной таможенной службы России.

Пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов не будет осуществляться в следующие дни:

  • МАПП Суйфэньхэ — Пограничный: 16, 17, 18, 19, 20 февраля;
  • МАПП Хуньчунь — Краскино: 17, 18, 19, 20, 21 февраля;
  • ДАПП Дуннин — Полтавка: 16, 17, 18, 19, 20 февраля;
  • ДАПП Мишань — Турий Рог: 16, 17, 18, 19, 20 февраля;
  • ДАПП Ульхан — Верхний Ульхун: 18, 19, 20, 23 февраля.

В Китае с 15 по 23 февраля продлятся официальные выходные в честь Китайского Нового года, отмечаемого в этом году 17 февраля.