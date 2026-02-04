Ричмонд
«Редчайшие случаи»: Познер высказался о возвращении Валиевой в большой спорт

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал решение российской фигуристки Камилы Валиевой вернуться в большой спорт. Он отметил, что не следит сейчас за карьерой спортсменки.

— Могу сказать, что для любого спортсмена, вне зависимости от вида спорта, возвращаться необыкновенно тяжело. Это удалось буквально единицам, которые были на первых местах, на какое-то время ушли и снова вернулись на высокий уровень. Это редчайшие случаи, — подчеркнул Познер.

Журналист добавил, что, скорее, не верит в то, что Валиевой удастся вернуться «на высокий уровень», передает Sport24.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина также прокомментировала решение Валиевой. Она отметила, что люди, которые с самого детства занимаются спортом и ориентированы на достижения в этой сфере, больше ничего не умеют.

Камила Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам — первом официальном старте после окончания дисквалификации. Спортсменке не удалось пройти в финал. По итогам полуфинала фигуристка набрала 53,33 балла.