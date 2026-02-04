«Редчайшие случаи»: Познер высказался о возвращении Валиевой в большой спорт

— Могу сказать, что для любого спортсмена, вне зависимости от вида спорта, возвращаться необыкновенно тяжело. Это удалось буквально единицам, которые были на первых местах, на какое-то время ушли и снова вернулись на высокий уровень. Это редчайшие случаи, — подчеркнул Познер.