Рослесхоз рассказал, сколько в Башкирии осталось древесины

Как сообщается в ведомстве, полученные в ходе инвентаризации данные позволяют детально оценить состояние лесов, включая породный состав, возраст насаждений и общий запас древесины. Эта информация формирует точную картину для долгосрочного планирования природоохранных мероприятий и устойчивого управления лесными ресурсами.