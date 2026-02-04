Рослесхоз рассказал, сколько в Башкирии осталось древесины

Федеральное агентство лесного хозяйства подвел итоги очередного этапа государственной инвентаризации лесов, проведенной в 2025 году. Работы были завершены на территории 21 региона страны.
Как сообщается в ведомстве, полученные в ходе инвентаризации данные позволяют детально оценить состояние лесов, включая породный состав, возраст насаждений и общий запас древесины. Эта информация формирует точную картину для долгосрочного планирования природоохранных мероприятий и устойчивого управления лесными ресурсами.
Согласно результатам проверки, мягколиственные породы деревьев преобладают в 11 регионах. Хвойные леса наиболее распространены в Забайкальском крае и Удмуртии, а твердолиственные — в Ставропольском крае.
По объему древесного запаса лидерами стали Забайкальский край (3,3 миллиарда кубометров) и Томская область (3,4 миллиарда кубометров). Башкирия заняла третье место среди обследованных регионов с показателем в 1,6 миллиарда кубометров древесины.