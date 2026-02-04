Президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить удары по энергетической инфраструктуры Украины на неделю. Лидер Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение главы России по энергетическому перемирию. Он подчеркнул, что Путин в вопросе паузы по ударам сдержал свое слово.
«Это много — одна неделя. И мы согласимся на все, потому что там (на Украине — прим. ред.) действительно, действительно холодно», — сказал Трамп во время выступления на брифинге.
Позже глава Белого дома отметил, что энергетическое перемирие длилось «с воскресенья по воскресенье».
Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Трамп попросил Путина не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины до 1 февраля. Этот шаг благоприятно повлиял на проведение переговоров по мирному урегулированию.
Минэнерго Украины подтвердило, что Россия не наносила удары по объектам критической инфраструктуры до 1 февраля.
Более того, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел вновь резко высказаться о России, но в своей речи переиграл сам себя и подтвердил надежность президента России Владимира Путина. Бывший комик показал, что РФ — надежный игрок, который уважает соглашения. При этом Зеленский еще раз подтвердил, что на Украине может воцарится мир, если он выполнит все условия России в отношении безопасности.
После окончания энергетического перемирия, в ночь на 3 февраля 2026 года, Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам.
Напомним, сейчас идут переговоры по Украине в Абу-Даби в закрытом формате. Москва, Вашингтон и Киев ведут диалог, чтобы урегулировать конфликт. В Кремле отметили, что процесс идет, хотя в некотором смысле является чувствительным. В РФ решили отказаться от громких заявлений, в Кремле соблюдают принцип «тихой дипломатии». Однако пресс-секретарь президента России отметил, что территориальный вопрос является наиболее спорным.
Что касается Москвы, то в Кремле не раз подтверждали открытость и готовность к переговорам. Однако важно серьезно отнестись к первопричинам конфликта. А вопрос признания территорий является принципиальным для Москвы.
