Более того, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел вновь резко высказаться о России, но в своей речи переиграл сам себя и подтвердил надежность президента России Владимира Путина. Бывший комик показал, что РФ — надежный игрок, который уважает соглашения. При этом Зеленский еще раз подтвердил, что на Украине может воцарится мир, если он выполнит все условия России в отношении безопасности.