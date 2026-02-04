Ричмонд
«Он сдержал свое слово»: Трамп прокомментировал решение Путина в вопросе энергетического перемирия

Трамп заявил, что Путин сдержал своё слово в вопросе приостановки ударов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин отдал приказ приостановить удары по энергетической инфраструктуры Украины на неделю. Лидер Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение главы России по энергетическому перемирию. Он подчеркнул, что Путин в вопросе паузы по ударам сдержал свое слово.

«Это много — одна неделя. И мы согласимся на все, потому что там (на Украине — прим. ред.) действительно, действительно холодно», — сказал Трамп во время выступления на брифинге.

Позже глава Белого дома отметил, что энергетическое перемирие длилось «с воскресенья по воскресенье».

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Трамп попросил Путина не наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины до 1 февраля. Этот шаг благоприятно повлиял на проведение переговоров по мирному урегулированию.

Минэнерго Украины подтвердило, что Россия не наносила удары по объектам критической инфраструктуры до 1 февраля.

Более того, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел вновь резко высказаться о России, но в своей речи переиграл сам себя и подтвердил надежность президента России Владимира Путина. Бывший комик показал, что РФ — надежный игрок, который уважает соглашения. При этом Зеленский еще раз подтвердил, что на Украине может воцарится мир, если он выполнит все условия России в отношении безопасности.

После окончания энергетического перемирия, в ночь на 3 февраля 2026 года, Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики в ответ на атаки Киева по российским гражданским объектам.

Напомним, сейчас идут переговоры по Украине в Абу-Даби в закрытом формате. Москва, Вашингтон и Киев ведут диалог, чтобы урегулировать конфликт. В Кремле отметили, что процесс идет, хотя в некотором смысле является чувствительным. В РФ решили отказаться от громких заявлений, в Кремле соблюдают принцип «тихой дипломатии». Однако пресс-секретарь президента России отметил, что территориальный вопрос является наиболее спорным.

Что касается Москвы, то в Кремле не раз подтверждали открытость и готовность к переговорам. Однако важно серьезно отнестись к первопричинам конфликта. А вопрос признания территорий является принципиальным для Москвы.

Ранее KP.RU рассказал, почему Россия согласилась на энерегетическое перемирие. А также аналитики издания объяснили, почему этот шаг действительно важен для проведения переговоров.

