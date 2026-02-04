Юные хабаровские музыканты победили в региональном конкурсе в Приморье

Юные хабаровские музыканты победили на VII Региональном конкурсе инструментального исполнительства, который проходил в Уссурийске Приморского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он объединил самых ярких и талантливых музыкантов.
Тем более радостна победа! Учащиеся Краевой детской школы искусств показали отличную подготовку и артистизм, чем покорили жюри конкурса.
Лауреатом I степени стала Алиса Ким Алиса, она представила сольное исполнение. А еще победа присуждена ансамблю флейтистов в составе Веры Хрустовой, Василисы Мармило, Полины Бабий, Екатерины Стрельцовой, Марии Максимовой.
Все, кто следят за успехами ребят, отмечают, что это настоящий триумф, заслуженная награда за бесчисленные часы репетиций, трудолюбие, талант и настоящую волю к победе!
Конечно, в том, что ребята так выступили так блестяще, большая заслуга педагогов Хабаровского колледжа искусств, которые день за днем со своими воспитанниками терпеливо оттачивали их мастерство, помогая ребятам понять, что они играют и как это должно звучать.
Они бесконечно благодарны преподавателю Анне Кожан за высокое профессиональное мастерство, преданность делу. А еще за вдохновение, которое есть в ней самой, и которым она делится со своими юными воспитанниками. Чуткое и безупречное музыкальное сопровождение обеспечивала концертмейстер Юлия Гоева.