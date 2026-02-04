Юные хабаровские музыканты победили в региональном конкурсе в Приморье

Конечно, в том, что ребята так выступили так блестяще, большая заслуга педагогов Хабаровского колледжа искусств, которые день за днем со своими воспитанниками терпеливо оттачивали их мастерство, помогая ребятам понять, что они играют и как это должно звучать.