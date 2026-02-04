В Иркутской области расширили поддержку участников СВО

Для получения путёвки ветеран должен быть демобилизован, иметь официальный статус «ветеран боевых действий» и соответствующие медицинские показания. Лечение в санаторно-курортных условиях длится до 21 дня и доступно раз в год. Реабилитацию, срок которой зависит от показаний, можно проходить неоднократно в течение года. Участники СВО со званием «Герой России» или с инвалидностью I группы имеют право на внеочередное получение направления.