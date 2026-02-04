В Иркутской области расширили поддержку участников СВО

В Социальном фонде по Иркутской области напомнили о мерах поддержки для ветеранов СВО. Участники СВО могут заранее оформить бесплатные проездные документы для поездки на реабилитацию или санаторно-курортное лечение, не оплачивая дорогу из собственных средств. Альтернативный вариант — подать заявление на компенсацию расходов уже после завершения лечения.
Важным нововведением этого года, как сообщил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров, стало право на сопровождение.
«Участники СВО с первой группой инвалидности либо при наличии медицинских показаний могут поехать в центр реабилитации СФР вместе с сопровождающим. Это может быть любой человек, который помогает ветерану. Все расходы на проезд, проживание и питание сопровождающего также оплачивает региональное отделение СФР», — пояснил Алексей Макаров.
Для получения путёвки ветеран должен быть демобилизован, иметь официальный статус «ветеран боевых действий» и соответствующие медицинские показания. Лечение в санаторно-курортных условиях длится до 21 дня и доступно раз в год. Реабилитацию, срок которой зависит от показаний, можно проходить неоднократно в течение года. Участники СВО со званием «Герой России» или с инвалидностью I группы имеют право на внеочередное получение направления.
Оформить документы можно дистанционно через портал «Госуслуги» или лично в любом офисе клиентской службы СФР. В России для этих целей работает 12 специализированных центров реабилитации.
