Что произошло из-за сильных морозов 3 февраля, когда в школы Беларуси не пришло более 350 тысяч детей

В Беларуси 3 февраля более 350 тысяч учащихся не пришли в школы из-за морозов, сказали на «Беларусь 1» со ссылкой на Министерство образования.
Днем ранее, 2 февраля, из-за сильных морозов в школы Беларуси не пришло 62% учеников — 544 тысячи детей.
Кроме того, 3 февраля в восьми районах Гомельской области отменили подвоз ребят из сельских населенных пунктов в школы по причине плохих погодных условий.
Такие решения принимаются местными властями, о чем родителей оповещают в чатах. Кроме того, дополнительно классные руководители обзванивают родителей.
В Минске 3 февраля на уроках в школах не было четверти учащихся. В Мингорисполкоме отметили, что занятия отменяют согласно санитарным нормам, если температура воздуха утром ниже −25 градусов, а ветер более 3 метров в секунду. В Минске 2 и 3 дня занятия в школах не отменялись, потому что несмотря на сильный мороз, дни безветренные. При этом даже, если останавливаются учебные занятия, учреждение образование работает в обычном режиме.
— Изменения небольшие коснулись только проведения уроков физической культуры и здоровья и прогулок детей в группах продленного дня либо в детских садах. Временно на свежем воздухе занятий не проводится, — прокомментировала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
Напомним, в Беларуси родители самостоятельно принимают решение оставить ребенка дома, даже если занятия официально не отменялись. Для этого достаточно заранее предупредить классного руководителя или воспитателя, никаких справок не потребуется.
Тем временем Минздрав сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРИ в Беларуси: «Более 64% заболевших — дети».
К слову, Белгидромет сказал, когда морозы отступят в Беларуси.