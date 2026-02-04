Что произошло из-за сильных морозов 3 февраля, когда в школы Беларуси не пришло более 350 тысяч детей

В Минске 3 февраля на уроках в школах не было четверти учащихся. В Мингорисполкоме отметили, что занятия отменяют согласно санитарным нормам, если температура воздуха утром ниже −25 градусов, а ветер более 3 метров в секунду. В Минске 2 и 3 дня занятия в школах не отменялись, потому что несмотря на сильный мороз, дни безветренные. При этом даже, если останавливаются учебные занятия, учреждение образование работает в обычном режиме.