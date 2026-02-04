Задержан сотрудник новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора: в чем подозревают ученого

В Новосибирске задержан завлабораторией научного центра «Вектор» Федеральной службы Роспотребнадзора. Мужчину подозревают в получении взятки и растрате средств нацпроекта. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.
По версии следствия, задержанный получил более 4,7 млн рублей взятки за то, чтобы исследовать биологические пробы с нарушением установленного порядка в интересах одной из коммерческой организации. Кроме того, ученого подозревают, что он растратил крупную сумму в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».
В настоящее подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России и ч. 3 ст. 159 УК России.
Накануне за хищение бюджетных средств задержано сразу несколько российских чиновников. В частности, под стражу взяли первого заместителя главы Сергиева Посада. На сайте администрации города указывается, что первым замом мэра города является Сергей Тостановский.
Кроме того, сотрудники ФСБ России задержали в Москве 29-летнего иностранца, который по указанию спецслужб Украины готовил взрыв на объекте энергетики в Московском регионе.