Задержан сотрудник новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора: в чем подозревают ученого

По версии следствия, задержанный получил более 4,7 млн рублей взятки за то, чтобы исследовать биологические пробы с нарушением установленного порядка в интересах одной из коммерческой организации. Кроме того, ученого подозревают, что он растратил крупную сумму в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты».