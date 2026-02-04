Москвичам рассказали о погоде в среду

«Пик морозов еще не пройден — до пятницы включительно на аномальный холод будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В предстоящие 2 ночи в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Суровая русская зима ослабит свою хватку лишь к выходным, когда потеплеет до минус 7 — минус 12», — добавил он.