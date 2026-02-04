Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков, столбики максимальных термометров покажут минус 10 — минус 13», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный со скоростью 1−6 метров в секунду. Показания барометров продолжат медленно расти и составят 755 миллиметров ртутного столба.
«Пик морозов еще не пройден — до пятницы включительно на аномальный холод будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В предстоящие 2 ночи в Москве ожидаются 20-градусные морозы. Суровая русская зима ослабит свою хватку лишь к выходным, когда потеплеет до минус 7 — минус 12», — добавил он.