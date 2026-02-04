Мать участницы лжепохищения сына бизнесмена не пустили в СИЗО

«Затем с ней связывались разные мошенники, представляясь “следователем ФСБ”, “юристом”, “руководителем Школы ФСБ”, угрожая ей и ее семье уголовным преследованием за якобы имеющуюся у них информацию о её связях с Украиной. Чтобы доказать, что это на самом деле не так, ей нужно было “пройти курсы в Школе ФСБ” и выполнять все их распоряжения», — рассказала ранее krsk.aif.ru адвокат девушки Наталья Балог.