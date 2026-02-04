Мать участницы лжепохищения сына бизнесмена не пустили в СИЗО

Следователь отказал в свидании матери 18-летней жительницы Сургута Аделины Батыровой, которая находится в красноярском СИЗО. Девушку обвиняют в мошенничестве после «похищения» сына бизнесмена.
Почему Рамие Батыровой не разрешили встретиться с дочерью — в материале krsk.aif.ru.
«Риск сокрытия информации».
Аделину Батырову арестовали в конце января после «похищения» сына красноярского бизнесмена. По версии следствия, она вместе с 14-летним мальчиком вскрыла сейфы его отца и взяла оттуда больше трех млн рублей. Девушка передала деньги курьеру мошенников вместе с паспортом и личными вещами. Позже ее нашли вместе с подростком в арендованной квартире. Девушке предъявили обвинение в мошенничестве. Сама она вину отрицает, ссылаясь на то, что находилась под виянием аферистов. Суд отправил 18-летнюю жительницу Сургута в СИЗО до 22 марта.
Мать Аделины, Рамия Батырова, специально прилетела в Красноярск ради встреч с дочерью. Однако 3 февраля защита получила официальный отказ в предоставлении свидания женщине.
«Следователь мотивировал отказ тем, что Аделина якобы может сообщить информацию о неких значимых для дела предметах и документах, а моя доверительница — попытаться такую информацию “сокрыть”. С решением не согласны и будем его обжаловать. Краткосрочные свидания в СИЗО проходят в условиях аудиовизуального контроля со стороны сотрудников ФСИН, что исключает возможность передачи “значимой информации”», — сообщил корреспонденту krsk.aif.ru адвокат матери девушки Андрей Дяченко.
По словам защитника, мать девушки давала показания только по характеристике личности дочери и не знает обстоятельств преступления. Адвокат намерен обжаловать решение следователя.
«Пока мама Аделины Батыровой находится в Красноярске, не исключен вариант, что она останется здесь до конца рассмотрения дела. Так она сможет делать передачи в СИЗО. К тому же, вопрос со свиданием может разрешиться в пользу мамы», — добавил адвокат.
Что говорит адвокат участницы лжепохищения?
По версии защиты, Аделина Батырова стала жертвой многонедельной психологической обработки. Схема началась со звонка от якобы «службы доставки цветов». Девушке предложили назвать код из СМС, чтобы получить букет. Сообщив цифры, она фактически предоставила мошенникам доступ к своему аккаунту на портале «Госуслуги».
«Затем с ней связывались разные мошенники, представляясь “следователем ФСБ”, “юристом”, “руководителем Школы ФСБ”, угрожая ей и ее семье уголовным преследованием за якобы имеющуюся у них информацию о её связях с Украиной. Чтобы доказать, что это на самом деле не так, ей нужно было “пройти курсы в Школе ФСБ” и выполнять все их распоряжения», — рассказала ранее krsk.aif.ru адвокат девушки Наталья Балог.
Кроме того, Батырова нуждается в сложной операции на костях лицевого скелета после ДТП, в которое она попала летом 2025 года.
Кем был курьер, принявший деньги у Аделины Батыровой?
В рамках расследования задержали и предполагаемого посредника — того самого курьера, которому Аделина Батырова передала сумку у ресторана в центре города. Им оказался 22-летний житель Тюмени. Правоохранители поймали его в Благовещенске и доставили в Красноярск.
По данным СК края, мужчина прилетел в Красноярск 21 января, действуя по предварительному сговору с мошенниками. Вечером 22 января он забрал рюкзак у Батыровой, после чего оставил его на улице в указанном «кураторами» месте. В ночь на 24 января подозреваемый уехал из города на такси.
Сейчас житель Тюмени задержан. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.