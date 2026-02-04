Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале в ипотеку

Певица Лариса Долина в 2010 году приобрела квартиру в латвийском курортном городе Юрмала в ипотеку. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Уточняется, что площадь квартиры составляет 123,9 квадратных метра. Недвижимость находится всего в нескольких метрах от берега Рижского залива. Сейчас ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей, передает агентство.
До этого появилась информация, что Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза. По утверждению юристов, артистка может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам.
Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Долина арендует квартиру в центре Москвы с месячной платой до 350 тысяч рублей. По его словам, жилье может находиться вблизи станций метро «Тверская» или «Маяковская».
Долина сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади. По ее словам, вместе с ней на новое место переехали кошки.