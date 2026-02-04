Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Температура воздуха в московском регионе в ночь на среду местами опускалась ниже минус 28 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал минус 18,5 (норма минус 12,3), в центре города, на Балчуге — минус 16,7, в Тушино — минус 19,9, Бутово — минус 22,8. В Подмосковье самые сильные морозы отмечаются в Серебряных Прудах минус 27,2 и Черустях — минус 28,6», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что морозы ниже минус 30 ударили в Нижегородской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Архангельской областях, Мордовии и Коми.