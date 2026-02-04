Температура в московском регионе ночью местами опускалась ниже минус 28

«В Москве минувшей ночью на опорной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал минус 18,5 (норма минус 12,3), в центре города, на Балчуге — минус 16,7, в Тушино — минус 19,9, Бутово — минус 22,8. В Подмосковье самые сильные морозы отмечаются в Серебряных Прудах минус 27,2 и Черустях — минус 28,6», — рассказал Тишковец.