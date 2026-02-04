Букет, который не завянет: в Узбекистане к 14 февраля набирают популярность букеты из купюр

Сегодня такие «денежные композиции» можно встретить не только у частных мастеров, но и в магазинах подарков и даже в цветочных салонах. Их продают в Самарканде, Андижане, Намангане и других городах страны, чаще всего онлайн через Instagram и Telegram.
Прямо сейчас заказать букет из купюр можно и на площадке OLX. Цены стартуют примерно от 60 000 сумов (сама работа) и зависят от размера композиции и количества использованных банкнот.
По словам продавцов, основной интерес к таким букетам проявляет молодёжь. Рост популярности напрямую связан с приближением праздников — 14 февраля и 8 марта, когда традиционно увеличивается спрос на эффектные, но при этом «полезные» подарки.
В отличие от обычных цветов, денежный букет совмещает сразу две функции: выглядит эффектно и не теряет практической ценности — деньги можно использовать по назначению сразу после праздника.
При этом сама идея не является чем-то принципиально новым. В разные годы денежные букеты становились вирусным трендом в других странах. Так, в Индонезии и Малайзии флористы начали предлагать подобные композиции ещё несколько лет назад — клиенты приносили собственные купюры, которые оформлялись в виде цветов. В Казахстане в 2024—2025 годах видео с такими букетами активно расходились в TikTok и Instagram, вызывая бурные обсуждения от восторга до критики показной роскоши.
Во всех этих случаях речь шла именно о настоящих купюрах, а не о декоративных имитациях. Как правило, деньги предоставляет сам покупатель, а мастер занимается исключительно оформлением композиции.
С точки зрения законодательства, дарить деньги частным лицам в Узбекистане не запрещено вне зависимости от формы будь то конверт, коробка или букет из купюр.