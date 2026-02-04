Букет, который не завянет: в Узбекистане к 14 февраля набирают популярность букеты из купюр

При этом сама идея не является чем-то принципиально новым. В разные годы денежные букеты становились вирусным трендом в других странах. Так, в Индонезии и Малайзии флористы начали предлагать подобные композиции ещё несколько лет назад — клиенты приносили собственные купюры, которые оформлялись в виде цветов. В Казахстане в 2024—2025 годах видео с такими букетами активно расходились в TikTok и Instagram, вызывая бурные обсуждения от восторга до критики показной роскоши.