Белорусские спортсмены — участники Олимпиады-2026 в Италии сделали допинг-тест

Напомним, XXV Олимпийские игры будут проходить в Италии с 6 по 22 февраля. Зимние Игры, на которых разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Беларусь в Италии представляют семь спортсменок.