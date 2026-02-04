Белорусские спортсмены — участники Олимпиады-2026 в Италии сделали допинг-тест

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило на допинг всех белорусских участников зимней Олимпиады-2026 в Италии, пишет ТАСС.
По информации ITA, необходимые тестирования на допинг прошли все белорусские и российские участники Олимпиады.
— Все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из Беларуси и России прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA, — заявил глава ITA Жак Антенен.
Напомним, XXV Олимпийские игры будут проходить в Италии с 6 по 22 февраля. Зимние Игры, на которых разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Беларусь в Италии представляют семь спортсменок.
Ранее НОК опубликовал расписание выступлений белорусов на Олимпиаде 2026 в Италии.
