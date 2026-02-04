Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские спортсмены — участники Олимпиады-2026 в Италии сделали допинг-тест

Белорусские спортсмены, участвующие в Олимпиаде-2026 в Италии, сделали допинг-тест.

Источник: Комсомольская правда

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило на допинг всех белорусских участников зимней Олимпиады-2026 в Италии, пишет ТАСС.

По информации ITA, необходимые тестирования на допинг прошли все белорусские и российские участники Олимпиады.

— Все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из Беларуси и России прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA, — заявил глава ITA Жак Антенен.

Напомним, XXV Олимпийские игры будут проходить в Италии с 6 по 22 февраля. Зимние Игры, на которых разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Беларусь в Италии представляют семь спортсменок.

Ранее НОК опубликовал расписание выступлений белорусов на Олимпиаде 2026 в Италии.

А вот, что произошло в Беларуси из-за сильных морозов 3 февраля, когда в школы Беларуси не пришло более 350 тысяч детей.

Кстати, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.