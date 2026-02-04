Стало известно, какие товары россияне стали покупать реже

В частности, снизился запрос потребителей на обновление гаджетов, прежде всего носимых устройств и смартфонов. Многим пользователям достаточно текущей функциональности, констатируют авторы исследования. Росту продаж в этом сегменте не помогли и распродажи ноября-декабря, как это было ранее. Чувствительность к акциям «Черной пятницы» и «11.11» в прошлом году была заметно ниже.