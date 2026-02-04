Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 февраля 2026.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 февраля 2026:

1 Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.

2 МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.

3 В Кишиневском лицее школьница предприняла попытку суицида: Девочка наглоталась таблеток из-за сильного стресса.

4 Квартиры однотипные, а метраж разный: Переоценка недвижимости в Кишиневе вызывает всё больше вопросов — авантюра власти налицо.

5 Дождь, снег, мороз и гололед: В Молдове февраль испытывает нас на прочность — будут ли еще сильные морозы, ответили синоптики.

Читайте также:

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.

Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).

В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.

НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).

