Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 февраля 2026:
1 Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.
2 МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.
3 В Кишиневском лицее школьница предприняла попытку суицида: Девочка наглоталась таблеток из-за сильного стресса.
4 Квартиры однотипные, а метраж разный: Переоценка недвижимости в Кишиневе вызывает всё больше вопросов — авантюра власти налицо.
5 Дождь, снег, мороз и гололед: В Молдове февраль испытывает нас на прочность — будут ли еще сильные морозы, ответили синоптики.
