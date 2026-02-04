Президента ФИФА в карточке на сайте «Миротворец»* назвали «моральным дегенератом»

Президента ФИФА Джанни Инфантино внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Там его назвали «моральным дегенератом».
Кроме того, в карточке указаны дата и место рождения Инфантино, а также варианты написания его имени, передает RT.
Ранее Джанни Инфантино заявил, что Международной федерации футбола необходимо проработать вопрос о снятии запрета на участие российских команд. При этом он отметил, что запреты в отношении российских спортсменов бесполезны.
В ответ на его заявление глава МИД Украины Сибига сделал в социальных сетях провокационную публикацию.
— Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, — написал он.
3 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о заявлениях Джанни Инфантино о необходимости отмены бана России и приветствуют их.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года на фоне опасений из-за того, что итальянские стадионы не успеют подготовить к турниру. При этом турнир планируется провести совместно с Италией и Турцией.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.