Президента ФИФА в карточке на сайте «Миротворец»* назвали «моральным дегенератом»

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года на фоне опасений из-за того, что итальянские стадионы не успеют подготовить к турниру. При этом турнир планируется провести совместно с Италией и Турцией.