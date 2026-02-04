Два незаконных киоска в районе шоссе Космонавтов обязали снести

Арбитражный суд в Пермском крае частично поддержал требования районной администрации к бизнесмену Тахиру Кадырову. Речь шла о демонтаже незаконно установленных павильонов на шоссе Космонавтов, 347. В итоге суд постановил, что Кадыров и еще одна предпринимательница, Анна Сорокина, должны снести два своих строения. Один павильон принадлежит Кадырову и не работает, другой — «Мрамор Гранит Памятники» — принадлежит Сорокиной.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», причиной такого решения стало заключение краевого главка МЧС: оказалось, что с одной продольной стороны к этим павильонам по всей их длине нет подъезда для пожарных машин. Это нарушало правила. Помимо сноса, с каждого предпринимателя суд взыскал по 50 тысяч рублей в качестве государственной пошлины.
В то же время в остальных требованиях администрации суд отказал. Дело в том, что два других павильона на том же участке — «Овощи, фрукты» Афзалшоха Хомидова и «Мясной» Елены Долговой — нарушений не вызвали. Проверка не обнаружила там никаких проблем.
Иск районные власти подали на Кадырова еще в апреле 2025 года. Согласно данным Rusprofile, этот предприниматель работает в Перми с 1995 года. Основное, чем он занимается, — розничная торговля продуктами, напитками и табачными изделиями. Если посмотреть карту 2ГИС, то на этом участке можно найти четыре строения. В них располагаются несколько точек общепита, табачная и продуктовые лавки, а также компания, которая делает памятники.