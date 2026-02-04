Курьера по делу о лжепохищении подростка в Красноярске арестовали до 22 марта

Центральный районный суд арестовал на один месяц 21 день курьера, которого задержали в рамках расследования уголовного дела о лжепохищении подростка в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что курьер пробудет под стражей до 22 марта.
Напомним, о задержании курьера стало известно накануне. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что им оказался 22-летний житель Тюмени.
Ранее 18-летняя жительница Сургута Аделина Батырова выслушала обвинение в мошенничестве в рамках расследования уголовного дела о похищении 14-летнего подростка в Красноярске.
До этого сайт KP.RU узнал, кем оказалась Аделина Батырова и как ее втянули в аферу с похищением мальчика.