Бастрыкину доложат об аварийном доме на Урале, в котором проваливаются полы

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из соцмедиа стало известно, что жители многоквартирного дома по улице Народной в Серове долгое время ждут переселения из дома, который был признан аварийным еще в начале 2022 года. В доме проваливаются полы, присутствуют сырость и плесень. Кроме этого, разрушаются несущие конструкции, что создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей.