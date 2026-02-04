Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоопарк предложил на 14 февраля скормить хищнику тараканов с именами бывших

Американский зоопарк ко Дню святого Валентина предложил посетителям назвать таракана или крысу именем бывшего и скормить их хищникам.

Источник: Аргументы и факты

Ко Дню святого Валентина зоопарк Сан-Антонио (Техас) запустил необычную акцию. Посетители могут назвать насекомое или грызуна именем бывшего партнёра, и увидеть, как его съедят хищники.

За $5 можно присвоить имя таракану, которого затем скормят одному из обитателей зоопарка в рамках программы обогащения рациона. Если бывший возлюбленный особенно неприятен, за $25 его именем можно окрестить замороженного грызуна, предназначенного для рептилий.

Участники получат электронный сертификат, которым можно поделиться в соцсетях. Все имена будут использоваться без фамилий.

Принять участие в акции можно до 6 утра 14 февраля.

«Если вы не в настроении праздновать День святого Валентина, поучаствуйте в кормлении тараканами!» — пишут организаторы акции.

Ранее сообщалось, что жительница Южной Кореи случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана из огнемета.