Зоопарк предложил на 14 февраля скормить хищнику тараканов с именами бывших

Ко Дню святого Валентина зоопарк Сан-Антонио (Техас) запустил необычную акцию. Посетители могут назвать насекомое или грызуна именем бывшего партнёра, и увидеть, как его съедят хищники.
За $5 можно присвоить имя таракану, которого затем скормят одному из обитателей зоопарка в рамках программы обогащения рациона. Если бывший возлюбленный особенно неприятен, за $25 его именем можно окрестить замороженного грызуна, предназначенного для рептилий.
Участники получат электронный сертификат, которым можно поделиться в соцсетях. Все имена будут использоваться без фамилий.
Принять участие в акции можно до 6 утра 14 февраля.
«Если вы не в настроении праздновать День святого Валентина, поучаствуйте в кормлении тараканами!» — пишут организаторы акции.
Ранее сообщалось, что жительница Южной Кореи случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана из огнемета.