Зоопарк предложил на 14 февраля скормить хищнику тараканов с именами бывших

За $5 можно присвоить имя таракану, которого затем скормят одному из обитателей зоопарка в рамках программы обогащения рациона. Если бывший возлюбленный особенно неприятен, за $25 его именем можно окрестить замороженного грызуна, предназначенного для рептилий.