Утром 4 февраля в Ростове зафиксированы пробки в семь баллов

В Ростове-на-Дону в ночь на 4 февраля были перекрыты несколько магистралей для того, чтобы снегоуборочная техника смогла очистить дороги от снега. Так, поэтапно перекрывали движение на Нагибина, Беляева, Бодрой и ряде других улиц.