Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 4 февраля в Ростове зафиксированы пробки в семь баллов

В Ростове 4 февраля утром образовалась большая пробка на Стачки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ночь на 4 февраля были перекрыты несколько магистралей для того, чтобы снегоуборочная техника смогла очистить дороги от снега. Так, поэтапно перекрывали движение на Нагибина, Беляева, Бодрой и ряде других улиц.

Благодаря принятым мерам по состоянию на восемь часов утра 4 февраля в Донской столице с утра пробки составили 7 баллов. По данным специализированного сервиса, одними из самых загруженных магистралей в этот отрезок времени оказались проспект Стачки, Мадояна, Дачная, Вавилова, Нагибина. Непосредственно в центре дороги были свободными.

Напомним, сегодня, 4 февраля, департамент образования города предложил родителям самим решать, отправлять детей в школу или нет. Такие меры связаны с ухудшением погодных условий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.