Член Союза охраны птиц: В России проведут перепись воробьев

В России с 7 по 15 февраля пройдет всероссийская перепись воробьев. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
Она пояснила, что учет проводят ежегодно два раза в год — во вторые и третьи выходные февраля и августа. В зимний период воробьев удобно считать на кустах, поскольку в это время они активно чирикают и еще не начали размножаться. В акции участвуют домовый и полевой воробей.
Мостовая отметила, что во многих странах численность домового воробья резко сократилась. При этом специалисты пока не готовы оценить масштабы снижения популяции в России, так как для этого необходимы данные мониторинга за 10−15 лет.
По ее словам, воробьям необходима поддержка человека, в том числе сохранение мест обитания и организация подкормки. Она уточнила, что основой рациона птиц служат просо и пшено, а зимой они также охотно едят нежареные несоленые семена подсолнечника и в сильные морозы могут питаться салом, передает РИА Новости.
