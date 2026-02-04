Член Союза охраны птиц: В России проведут перепись воробьев

Она пояснила, что учет проводят ежегодно два раза в год — во вторые и третьи выходные февраля и августа. В зимний период воробьев удобно считать на кустах, поскольку в это время они активно чирикают и еще не начали размножаться. В акции участвуют домовый и полевой воробей.