Россияне рассказали об основных способах борьбы со стрессом

По данным «Ромира», в 2025 году 41% россиян столкнулись со стрессом, показатель вырос на 4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом (37%), но был на 2 п.п. ниже уровня 2023 года (43%). Доля россиян, не испытывающих стресс, в 2025 году составила 46%, что меньше, чем в 2024 году (50%) и незначительно ниже показателя 2023 года (48%). Остальные затруднились с ответом.