В Татарстане призывники могут заменить срочную службу на контракт в беспилотных войсках

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта — один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.