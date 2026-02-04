Ричмонд
В Башкирии введут публичную оценку магазинов алкоголя

Это должно стимулировать добросовестность продавцов.

Источник: Башинформ

Правительство Башкирии расширило меры стимулирования добросовестности продавцов алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для получения такой оценки продавец должен три года проработать без нарушений, которые будут проверяться через ЕГАИС и «Честный знак». Наличие публичной оценки станет маркером, который повысит доверие покупателей. «Выдавать» оценку будет минторговли РБ. При выявлении нарушений её аннулируют.