В Башкирии введут публичную оценку магазинов алкоголя

Правительство Башкирии расширило меры стимулирования добросовестности продавцов алкогольной и спиртосодержащей продукции. Для получения такой оценки продавец должен три года проработать без нарушений, которые будут проверяться через ЕГАИС и «Честный знак». Наличие публичной оценки станет маркером, который повысит доверие покупателей. «Выдавать» оценку будет минторговли РБ. При выявлении нарушений её аннулируют.