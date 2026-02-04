Под Алуштой арочный мост перекрыли для грузовиков

Под Алуштой ограничили движение грузовиков по арочному мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.
Градоначальница рассказала, что жители села Верхняя Кутузовка обеспокоены состоянием арочного моста. Этот объект является важной транспортной артерией.
Принято решение обратиться в специализированную организацию, имеющую допуск для работ на объектах культурного наследия.
Как пояснила руководитель администрации, это позволит принять технические решения для ремонта. Специалистам поручили немедленно установить дорожные знаки, ограничивающие проезд грузовиков. Огнева добавила, что такие меры помогут снизить нагрузку на конструкцию и предотвратить возможные инциденты.