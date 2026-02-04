«Ультраполярное вторжение»: как СССР пережил самую холодную зиму в 1979 году с морозами −50

Сейчас в Москве морозы −20 °C держатся уже несколько дней — и многие жители столицы всерьёз жалуются на ледяной, пронизывающий ветер и замёрзшие носы. Синоптики предупреждают: потепления в ближайшую неделю не будет, и февраль 2026-го может войти в число самых морозных за последние годы. Но даже такие цифры — не предел. Ведь гораздо более суровая зима уже случалась в истории СССР. С 1978-го на 1979 год, и она до сих пор остаётся одной из самых экстремальных в хрониках страны.
Ждали Новый год, а случилось вторжение мороза.
В преддверии нового, 1979 года в СССР царил привычный предновогодний настрой: ёлки украшались, семьи дружно нарезали оливье и убирали шампанское на балкон охлаждаться. Однако то, что обрушилось на страну вместо семейного праздника, стало настоящим испытанием на прочность для миллионов советских граждан. Именно в конце декабря 1978 года на страну обрушился мощнейший арктический антициклон, который даже прозвали «ультраполярное вторжение».
Метеорологи позже описали это явление как одно из самых мощных арктических вторжений за всю историю наблюдений. Уже 30 декабря температура в европейской части РСФСР стремительно начала падать: в Ленинграде воздух остыл до −34,7 °C, что стало абсолютным минимумом для этого месяца с начала метеонаблюдений. В Москве термометры зафиксировали −37,2 °C, а в Подмосковье — до −45 °C.
Настоящий апогей лютых морозов пришёлся на 31 декабря и начало января. На севере европейской части СССР, особенно в Коми, столбики термометров опустились до −51…-58 °C — эти значения считаются рекордными для Европы вообще и так и не были побиты до настоящего времени. Особенно холодно было на метеостанции в деревне Усть-Щугер, где зарегистрировали невероятный −58,1 °C. В ряде районов Среднего Урала морозы опускались ниже −50 °C, а в большинстве городов европейского региона фиксировались значения значительно ниже −40 °C. Этими экстремальными холодами были поражены не только столицы, но даже регионы, для которых такие температуры были крайне редки.
Для сравнения: самая низкая температура, зарегистрированная в Москве зимой 1979 г., была около −33 °C, что по меркам современного мегаполиса уже считается серьёзным морозом, но тогда эта цифра была лишь частью более масштабной аномалии.
Какие катастрофы и проблемы принёс сильнейший в СССР мороз.
Когда морозы перешли отметку −40 °C, обычная жизнь оказалась под ударом. В домах повсеместно лопались трубы с горячей водой и отопительных сетей — металл не выдерживал экстремального сжатия от холода. Горячая вода, вырываясь наружу, почти мгновенно превращалась в лёд, покрывая дворы и улицы тонкой, но невероятно скользкой коркой. Инфраструктура оказалась на грани: системы отопления не справлялись, батареи остывали — и жители были вынуждены искать альтернативные источники тепла. Многие москвичи включали газовые плиты и духовки, чтобы хоть как-то согреться. Обычные тёплые вещи уже не спасали: при экстремальных морозах обморожение могло наступить за считаные минуты.
Одной из тревожных историй той зимы стала авария на Белоярской атомной электростанции. В ночь на 31 декабря из-за экстремальных перепадов температуры обрушилась часть кровли энергоблока № 2, что спровоцировало пожар. Но благодаря оперативной работе отважного персонала удалось избежать серьёзной катастрофы. Однако после этого электросети работали с перегрузками — люди включали все обогреватели, какие только были, а это приводило к частым отключениям света в жилых районах. В тёмные, холодные ночи города погружались в тревожную тишину, нарушаемую лишь рёвом ветра на улицах.
Проблемы были и с транспортом, и с поставками, и с закупками. Да с чем только их не было! Железнодорожное сообщение в дни сильных морозов практически остановилось: поезда застревали на путях, тормозные системы замерзали, а ожидание порой длилось часами. Поставки продуктов претерпевали серьёзные задержки, а стеклянные бутылки с молоком, соками и консервами лопались от мороза — и магазины испытывали нехватку некоторых товаров.
Когда ледяной ад всё же закончился?
Отмечали тогда Новый год — 1979 совсем не так, как хотели и привыкли. Вместо шумных гуляний и застолий с тазиками салатов люди в темноте пережидали в квартирах, стараясь без острой нужды не выходить на улицу. Ни о каких зимних забавах для детей тоже речь не шла — слишком холодно. И только спустя несколько дней, уже в январе, постепенно антициклон начал ослабевать и средние температуры принялись возвращаться к привычным зимним значениям, характерным для Москвы и регионов во времена СССР. Да, морозы не исчезли сразу, но их сила снизилась — и советские граждане смогли выдохнуть и наконец согреться.
Сегодня, когда морозы в Москве в 2026 году вновь становятся предметом разговоров, стоит помнить о том, через что прошли люди в СССР. Опыт суровой зимы 1979 года — это не только страница из истории нашей страны, но и напоминание о стойкости русского народа. А ранее Life.ru рассказывал, что были и другие климатические рекорды, при которых даже Чёрное море один раз замёрзло, а люди падали от холода замертво.
