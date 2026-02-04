«Ультраполярное вторжение»: как СССР пережил самую холодную зиму в 1979 году с морозами −50

Отмечали тогда Новый год — 1979 совсем не так, как хотели и привыкли. Вместо шумных гуляний и застолий с тазиками салатов люди в темноте пережидали в квартирах, стараясь без острой нужды не выходить на улицу. Ни о каких зимних забавах для детей тоже речь не шла — слишком холодно. И только спустя несколько дней, уже в январе, постепенно антициклон начал ослабевать и средние температуры принялись возвращаться к привычным зимним значениям, характерным для Москвы и регионов во времена СССР. Да, морозы не исчезли сразу, но их сила снизилась — и советские граждане смогли выдохнуть и наконец согреться.