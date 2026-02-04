Ричмонд
В Омске школа № 2 полностью «ушла» на карантин

Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ учебный процесс приостановлен в десятках классов и групп.

Источник: Аргументы и факты

В Омске резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.

По данным ИА Омскрегион со ссылкой на департамент образования Омска (на 3 февраля 2026 года), 32 класса в 12 школах отправлены на карантин, 38 групп в 31 детском саду приостановили работу, а школа № 2 полностью закрыта — это первый такой случай с начала учебного года.

Причина — высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Медики призывают родителей внимательно следить за самочувствием ребёнка, не отправлять детей в школу или детсад при первых признаках простуды. При появлении симптомов ОРВИ сразу обращаться к врачу.

Ранее мы публиковали комментарии специалистов Роспотребнадзора о том, стоит ли омичам бояться нового вируса Нипах.