В Омске школа № 2 полностью «ушла» на карантин

В Омске резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка.
По данным ИА Омскрегион со ссылкой на департамент образования Омска (на 3 февраля 2026 года), 32 класса в 12 школах отправлены на карантин, 38 групп в 31 детском саду приостановили работу, а школа № 2 полностью закрыта — это первый такой случай с начала учебного года.
Причина — высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Медики призывают родителей внимательно следить за самочувствием ребёнка, не отправлять детей в школу или детсад при первых признаках простуды. При появлении симптомов ОРВИ сразу обращаться к врачу.
