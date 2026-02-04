Председатель СКР дал ряд поручений по расследованию дела о ДТП в Омске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о о ДТП. Речь идет о травмировании в Омске подростка в ноябре 2024 года.
Мать пострадавшей обратилась через приемную председателя СК в соцсети «ВКонтакте». Водитель автомобиля, являвшийся на тот момент сотрудником правоохранительных органов, сбил 14-летнюю девочку на улице Лисицкого в Омске. Шофер покинул место происшествия, не оказав пешеходу помощи. Подростка с травмами госпитализировали, требуется длительное лечение. Уголовное дело расследуется с июня-2025, разбирательства, по данным СК, приняли затяжной характер.
«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Владимировичу Батищеву назначить судебную экспертизу в ФГКУ “Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации”, ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о результатах», — сообщили в ведомстве.
Исполнение поручений и дальнейший ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
