Когда у жителей посёлка в Омске стабильно будет свет?

С началом отопительного сезона растёт и потребление электроэнергии, так как газ в посёлок не провели, люди отапливают частные дома с помощью электрокотлов. В морозы большое потребление электричества приводит к перегрузкам оборудования и автоматическим отключениям. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. Но пока фактическая мощность потребления будет превышать официально прописанную в договорах, сбоев не избежать. Такая ситуация сложилась из-за того, что значительное число жителей СНТ вдоль Пушкинского тракта незаконно переоборудовали дачи для круглогодичного проживания.