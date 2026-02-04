Когда у жителей посёлка в Омске стабильно будет свет?

В середине января, в разгар морозов до −35 градусов, в редакцию портала Om1 Омск обратились жители посёлка Большие Поля с жалобой на отключение электричества. Посёлок находится в северной части города вдоль Пушкинского тракта и относится к Советскому округу. Местные жители говорят, что это не единичный случай, когда погас свет. Такое происходит систематически.
Так в один из дней, 15 января, в работе электрической сети произошло технологическое нарушение. Энергетики сразу пришли на помощь. В посёлок было отправлено 4 бригады филиала «Россети Сибирь» — «Омскэнерго». Потребителей оперативно запитывали по ремонтным схемам и с помощью передвижных резервных источников электроснабжения.
В течение нескольких часов аварийно-восстановительные работы были завершены, всем потребителям вернули свет. Однако местные жители опасаются, что ситуация повторится. По их мнению, система работает не стабильно. Омичка, обратившаяся в редакцию, сообщила, что жители посёлка написали коллективную жалобу на имя депутата Законодательного Собрания Натальи Тузововой и обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Из-за чего сбоит электричество?
Корреспондент портала Om1 Омск обратился в пресс-службу филиала компании «Россети Сибирь» — «Омскэнерго», где подробно рассказали о состоянии электросетей в посёлке.
Специалисты отметили, что основная причина нестабильности электроснабжения в посёлке — высокая нагрузка на сложную и протяжённую сетевую инфраструктуру. Кроме объектов «Омскэнерго», на территории посёлка есть электросети, принадлежащие сторонним организациям, собственники длительное время не обслуживают и не ремонтируют эти сети.
«Техническое состояние сетевой инфраструктуры на объектах, находящихся на балансе “Омскэнерго”, на данном участке оценивается как удовлетворительное и позволяющее обеспечивать электроснабжение. Однако общая ситуация осложняется состоянием сетей иной балансовой принадлежности, в частности, ряда СНТ», — подчёркивают в компании.
Часть сбоев электроснабжения возникает из-за аварий на объектах, принадлежащих другим собственникам. Так, после бури 4 июля прошлого года (той самой, во время которой в доме по улице Герцена на женщину упал балкон), ветер повалил деревья, которые, в свою очередь, оборвали провода. Энергетики объясняют: сети в СНТ вовремя не обслуживались ответственными организациями, не проводилась плановая обрезка крон деревьев в охраной зоне линий электропередачи.
Повышенная нагрузка.
С началом отопительного сезона растёт и потребление электроэнергии, так как газ в посёлок не провели, люди отапливают частные дома с помощью электрокотлов. В морозы большое потребление электричества приводит к перегрузкам оборудования и автоматическим отключениям. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. Но пока фактическая мощность потребления будет превышать официально прописанную в договорах, сбоев не избежать. Такая ситуация сложилась из-за того, что значительное число жителей СНТ вдоль Пушкинского тракта незаконно переоборудовали дачи для круглогодичного проживания.
Есть и случаи энерговоровства, когда некоторые потребители пользуются разными уловками, чтобы получить электроэнергию, но не платить за неё. Это приводит к перегрузке сети. Специалисты филиала «Омскэнерго» пресекают нелегальное потребление электричества, но некоторые потребители, невзирая на штрафы, снова делают незаконные врезки и самовольно вмешиваются в работу приборов учёта.
Срок восстановления электроснабжения.
На территории садоводческих хозяйств большая часть ЛЭП находится на участках, которые принадлежат частным лицам, что усложняет работу энергетикам.
«Это существенно затрудняет поиск мест повреждений, так как доступ для осмотра ЛЭП часто ограничен. Длительность восстановления электроснабжения увеличивается из-за сложностей с проездом бригад к месту повреждений», — отмечают в «Россети Сибирь».
По оценке специалистов, чтобы устранить аварию, которая произошла в садоводческом товариществе, бригаде нужно в среднем около 4−5 часов. Если повреждены подземные кабельные линии, особенно зимой, то время на ремонт увеличивается.
«При возникновении технологических нарушений наши службы проводят ремонтные работы электрических сетей в минимально возможные сроки», — подчеркнули в компании.
Будет ли ремонт сетей?
В компании «Россети Сибирь» отмечают, что сетевой инфраструктуре района требуется полная модернизация для повышения надёжности электроснабжения.
«Текущее обслуживание и оперативный ремонт сетей, находящихся на балансе “Омскэнерго”, ведётся на регулярной основе для поддержания электросетевого хозяйства в рабочем состоянии», — подчёркивают в компании.
Однако, чтобы починить сети, которые не находятся на балансе «Омскэнерго», требуются скоординированные действия со стороны собственников энергообъектов и управляющих организаций. В посёлке необходимо менять провода, строить новые подстанции и линии электропередачи. Проблему решит только комплексный подход.