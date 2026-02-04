Ричмонд
Ветераны СВО из Иркутской области получают проездные на лечение в 2026 году

Они покрывают дорогу к Центрам реабилитации и обратно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Проездной на лечение для ветеранов СВО в Иркутской области в 2026 году предоставляет региональное Отделение Социального фонда. Он покрывает дорогу к Центрам реабилитации и обратно. Демобилизованные участники спецоперации могут оформить проездные заранее или подать заявление на компенсацию расходов после лечения.

Кому положен проездной на лечение в Иркутской области в 2026.

— С текущего года участники СВО с первой группой инвалидности или по медицинским показаниям могут взять с собой в Центр реабилитации СФР сопровождающего. Это не обязательно должен быть родственник — подойдет любой человек, который помогает в поездке и на лечении. Соцфонд оплатит проезд, проживание и питание сопровождающего, — отметил управляющий Отделением Алексей Макаров.

Как получить проездной на лечение ветеранам СВО в Иркутской области в 2026.

Для получения путевки на реабилитацию или санаторно-курортное лечение ветеран должен быть демобилизован, иметь статус «ветеран боевых действий» и соответствующие медицинские показания.

По всей России работают 12 Центров реабилитации. Лечение длится до 21 дня, его можно пройти раз в год. Реабилитация зависит от показаний и доступна несколько раз в год. Участники СВО со званием «Герой России» или с инвалидностью первой группы получают направление вне очереди.

Оформить путевку можно дистанционно на портале госуслуг или лично в любом офисе Социального фонда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю ефрейтора из Бурятии, который спас больше 50 раненых бойцов СВО.