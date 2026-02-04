Ветераны СВО из Иркутской области получают проездные на лечение в 2026 году

— С текущего года участники СВО с первой группой инвалидности или по медицинским показаниям могут взять с собой в Центр реабилитации СФР сопровождающего. Это не обязательно должен быть родственник — подойдет любой человек, который помогает в поездке и на лечении. Соцфонд оплатит проезд, проживание и питание сопровождающего, — отметил управляющий Отделением Алексей Макаров.