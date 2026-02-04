Ричмонд
Пассажиры более суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам

Рейс авиакомпании Azur Air из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок задерживается уже более чем на сутки.

Источник: Freepik

Изначально вылет самолета был запланирован 3 февраля в 4:00, но по техническим причинам его задержали. Время отправки несколько раз переносили. По последней информации, вылет запланирован сегодня на 13:00 часов.

Сначала 335 пассажиров рейса находились в стерильной зоне аэропорта Красноярск. Затем авиакомпанией было принято решение о размещении людей в гостиницах.

В красноярском Роспотребнадзоре сообщили, что держат на контроле соблюдение прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса: «Ожидающие пассажиры обеспечены необходимым питанием и напитками, а также им было предоставлено проживание в гостинице. Сегодня на телефон горячей линии Управления поступило пять звонков от авиапассажиров. Наши специалисты проконсультировали их и дали необходимые разъяснения. Напомним, в случае нарушения прав авиапассажиры могут обратиться к нам по телефону 8 (391) 226−89−50. Специалисты готовы оказать консультационную помощь, в том числе о компенсации потерянного дня отдыха у исполнителя туристических услуг. В случае необходимости — защитить права пострадавших».