Пассажиры более суток не могут вылететь из Красноярска во Вьетнам

Изначально вылет самолета был запланирован 3 февраля в 4:00, но по техническим причинам его задержали. Время отправки несколько раз переносили. По последней информации, вылет запланирован сегодня на 13:00 часов.
Сначала 335 пассажиров рейса находились в стерильной зоне аэропорта Красноярск. Затем авиакомпанией было принято решение о размещении людей в гостиницах.
В красноярском Роспотребнадзоре сообщили, что держат на контроле соблюдение прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса: «Ожидающие пассажиры обеспечены необходимым питанием и напитками, а также им было предоставлено проживание в гостинице. Сегодня на телефон горячей линии Управления поступило пять звонков от авиапассажиров. Наши специалисты проконсультировали их и дали необходимые разъяснения. Напомним, в случае нарушения прав авиапассажиры могут обратиться к нам по телефону