Представитель Свердловского УФСБ: буллинг в школах вышел на новый уровень

Она рассказала о распространении практики «доксинга» в интернете — публикации личных данных детей ради буллинга. «Администраторы таких каналов сейчас устанавливаются. Пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправное действие. Они даже не задумываются, к чему может привести их вроде бы безобидная группа, где они просто травят своих сверстников. Они оскорбляют их и даже шантажируют, чтобы подростки платили для того, чтобы убрать информацию из таких групп», — рассказала Елена Докучаева.